Basket - NBA : Kawhi Leonard fixe de grandes ambitions avec les Clippers !

Publié le 29 février 2020 à 14h35 par T.M.

A l’Ouest, les Clippers sont à quelques longueurs des Lakers. Ce qui annonce une grosse fin de saison et des playoffs haletants. D’ailleurs, Kawhi Leonard voit très grand pour la franchise de Los Angeles.

A l’intersaison, cela a énormément bougé du côté de Los Angeles. Si l’arrivée d’Anthony Davis aux Lakers a fait énormément parler, les Clippers ont eux aussi frappé fort avec Kawhi Leonard Paul George. De quoi se placer parmi les prétendants au titre de champion NBA, d’autant plus que Doc Rivers dispose d’un effectif XXL et cela fonctionne plutôt bien pour la franchise californienne, qui pointe actuellement à la 3ème place de la Conférence Ouest, avec un bilan de 40 victoires pour 19 défaites.

« Le ciel est la limite »