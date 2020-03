Basket

Basket - NBA : L'annonce forte de Nicolas Batum sur son avenir...

Publié le 6 mars 2020 à 9h35 par A.D.

Alors qu'il enchaine les mauvaises performances, Nicolas Batum a fait son mea culpa. En plein doute concernant son avenir avec les Hornets, l'international français a confié qu'il ne savait pas encore s'il allait activer sa player option.

Nicolas Batum est dans le flou total concernant son avenir. Lors de l'été 2015, le Français a quitté les Portland Trail Blazers pour s'engager en faveur des Charlotte Hornets. Auteur de bons débuts sous ses nouvelles couleurs, Nicolas Batum a peu a peu faibli jusqu'à enchainer les prestations de faible qualité. Des mauvaises performances qu'il a totalement assumées : « Cette franchise a un avenir radieux, mais je ne pense pas que j’en ferai partie. Je présente mes excuses auprès des gens d’ici, parce qu’ils ont placé tellement de confiance en moi. Et ça ne s’est pas bien passé… Ça n’a pas fonctionné. Mais qu’est-ce que je suis censé faire ? Parce que je suis toujours là. Je ne veux pas être un trou du c**. Je ne veux pas être égoïste… Je ne veux pas être ce gars, ‘OK, on y va ce soir. Le coach est nul. Ne te montre pas, ou shoote 25 fois par match et ne l’écoute pas’. Non, je ne vais pas faire ça. Je n’ai pas besoin de ça, et ils n’ont pas besoin de ça » . Alors que son avenir est de plus en plus incertain, Nicolas Batum s'est livré sur sa player option de près de 27M€.

«Activer ma player option ? Je n'y ai pas encore pensé»