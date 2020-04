Basket

Basket - NBA : LeBron James veut donner le titre de MVP... à un coéquipier !

Publié le 1 avril 2020 à 14h35 par La rédaction

Proche de gagner le cinquième titre MVP de sa carrière, LeBron James souhaiterait donner cette distinction à un de ses coéquipiers. Le King y pense très sérieusement ! Explications.

Le coronavirus a complètement chamboulé le calendrier des sportifs. Habituellement sur le parquet un soir sur deux, LeBron James doit désormais trouver une nouvelle occupation. Le King a passé quelques minutes à répondre aux questions de Tim MacMahon. Le journaliste pour ESPN a évoqué le prochain trophée MVP. Déjà récompensé en 2009, 2010, 2012 et en 2013, le joueur des Lakers pourrait recevoir un cinquième titre cette saison. Mais à la surprise général, LeBron James aurait décidé de donner cette distinction ! Une première dans l’histoire !

« C’est une décision unique dans l’histoire je sais »