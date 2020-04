Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Celtics qui valide le surnom donné par LeBron James

Publié le 14 avril 2020 à 10h35 par La rédaction

Depuis quelques mois, Jayson Tatum est surnommé « The Problem », à cause notamment de LeBron James. Le joueur des Celtics est s'est d'ailleurs confié sur ce sujet...

Avec le confinement obligatoire dans de nombreux pays pour contrer la propagation du coronavirus, les sportifs multiplient les confidences. Ainsi, les sorties de sportifs, de footballeurs mais aussi de joueurs de basket sont de plus en plus nombreuses. Récemment, c’est Jayson Tatum qui s’est illustré dans ce domaine. Le joueur des Celtics est revenu sur le surnom que lui a donné LeBron James en cours de saison.

« J’accepte ce surnom »