Basket

Basket - NBA : Jordan, LeBron, Bryant... Le Shaq' dévoile son top 10 en play-offs !

Publié le 12 avril 2020 à 18h35 par A.D.

Sur les réseaux sociaux, Shaquille O'Neal a dévoilé son top 10 des meilleurs performers en Finales NBA. A en croire ce classement, Big Shaq serait le dauphin de Micheal Jordan, devant LeBron James et Kobe Bryant.

Shaquille O'Neal a une grosse estime de lui-même. Passé par l'Orlando Magic, les LA Lakers et le Miami Heat, entre autres, le Shaq' a laissé une trace indélébile en NBA, et plus particulièrement en play-offs. D'ailleurs, ses performances lui ont valu les titres de MVP de la saison régulière en 2000 et de MVP des finales en 2000, 2001 et 2002. Sur son compte Instagram , Shaquille O'Neal s'est comparé à ses pairs et a tenu à établir un classement des dix meilleurs performers de tous les temps en Finales NBA. Un top 10 dans lequel il se voit deuxième.

Shaquille O'Neill deuxième derrière Michael Jordan ?