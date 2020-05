Basket

Basket - NBA : Quand Shaquille O'Neal reprend de volée Draymond Green

Publié le 14 mai 2020 à 20h35 par La rédaction

Même avec le confinement, la tension règne encore entre les joueurs et anciens joueurs de la NBA. Draymond Green fait en ce moment énormément de bruit en s'en prenant à l’ancienne génération. De quoi faire réagir Shaquille O’Neal.

C’est bien connu, Draymond Green n’a pas sa langue dans sa poche. L’intérieur des Warriors de Golden State adore s’enflammer sur ses performances et cette petite touche d’arrogance fait de lui un joueur unique en NBA. Dernièrement, il a fait savoir qu’il avait révolutionné le basket aux côtés de Stephen Curry et Klay Thompson et que cette équipe des Warriors aurait dominé les franchises de l'ancienne génération. C’est trop pour Shaquille O’Neal qui est monté au créneau.

« Monsieur Draymond, je t’aurais déchiré le c*l au poste »