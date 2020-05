Basket

Basket - NBA : Ce témoignage fort sur le passage de Kevin Durant aux Warriors !

Publié le 14 mai 2020 à 13h35 par A.M.

Près d'un an après son départ, Kevin Durant continue d'alimenter les discussions du côté des Warriors. Malgré son passage mouvementé à Golden State, l'un des ses proches assure qu'il n'a eu aucun regret.

Le passage de Kevin Durant chez les Warriors n'est pas passé inaperçu entre 2016 et 2019. D'un point de vue sportif tout d'abord puisqu'il a remporté deux titres en 2017 et 2018 décrochant à chaque le trophée de MVP des Finales. Blessé contre les Raptors lors de sa troisième finale avec Gloden State, Kevin Durant ne pourra que constater la victoire canadienne. Mais son passage a également été marqué d'un point de vue extrasportif. Vivement critiqué pour son choix de rejoindre les Warriors, l'ancien joueur du Thunder a également eu plusieurs petits différends avec Draymond Green avant de rejoindre les Nets l'été dernier. Mais à en croire son associé, Rich Kleiman, Kevin Durant n'affiche aucun regret.

Kevin Durant n'a aucun regret