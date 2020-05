Basket

Basket - NBA : Covid-19, reprise… Les stars de la NBA ont pris les choses en main !

Publié le 13 mai 2020 à 12h35 par Th.B.

Au cours d’une conférence téléphonique lundi, Chris Paul a discuté avec les plus grandes stars de la NBA des conditions d’un retour à la compétition avec une volonté claire : reprendre la saison pour le moment suspendue.

Dans la nuit du 11 mars au 12 mars, la NBA se mettait en arrêt forcé à cause de la propagation du Covid-19 et la contraction du virus chez Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Les deux figures de proue de la franchise de l’Utah Jazz n’ont pas été les seuls joueurs touchés par le coronavirus puisque Kevin Durant ou encore Marcus Smart ont été testés positifs. Désireux de reprendre la compétition en prenant toutes les mesures sanitaires nécessaires, les grands noms de la NBA se seraient concertés.

James, Antetokounmpo, Curry ont répondu à l’appel de Chris Paul !