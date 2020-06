Basket

Basket - NBA : George Floyd, racisme... Le message fort de Kevin Durant

Publié le 6 juin 2020 à 18h35 par A.D.

Il y a plusieurs jours, George Floyd a trouvé la mort lors d'une violente arrestation. Alors que ce décès n'a pas manqué de faire réagir, Kevin Durant a tenu à faire passer un message fort.

La mort de George Floyd a suscité de vives réactions. Que ce soit aux Etats-Unis, en France ou ailleurs, des milliers de personnes se sont révoltées contre le racisme. Lors d'un entretien accordé à ESPN , Kevin Durant est sorti du silence sur le sujet. L'ailier des Nets a fait part de son immense plaisir de voir une telle unité autour de cette cause.

«C’est magnifique de voir tout le monde se réunir en ce moment pour l’unité»