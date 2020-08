Basket

Basket - NBA : Joel Embiid lâche une bombe pour son avenir !

Publié le 25 août 2020 à 14h35 par Th.B.

Souhaitant faire l’intégralité de sa carrière aux Philadelphie Sixers, Joel Embiid a cependant révélé ne pas gérer les affaires de la franchise et qu’un départ n’était donc pas à écarter.

Véritable star de Philadelphie où il incarne The Process des Sixers, Joel Embiid a peiné à porter sur ses épaules les Sixers lors du premier tour des Play-Offs. Privé de son lieutenant Ben Simmons, le pivot des 76ers a vu sa franchise se faire sweeper par les Boston Celtics. Une postseason très amère pour Embiid qui pourrait être amené à aller voir ailleurs via une demande de trade. Néanmoins, ce n’est pas son intention première, mais cela pourrait le devenir.

« J’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici, mais… »