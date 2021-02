Basket

Basket - NBA : L’énorme réponse de LeBron James sur son temps de jeu !

Publié le 23 février 2021 à 10h35 par T.M.

Alors que LeBron James enchaine les minutes avec les Lakers, le King a tenu à être clair concernant sa condition physique, répondant à ceux qui veulent le voir se reposer.

Malgré ses 36 ans, LeBron James ne se repose pas. Avec les Lakers, le King joue quasiment la totalité de tous les matchs. Forcément, avec le poids des années, cela en inquiète plus d’un. Alors que LeBron James force, peut-être vaudrait-il mieux pour lui qu’il s’économise pour en garder sous le pied pour la suite de la saison. La question a d’ailleurs été posée à la star des Lakers. Et la réponse a été très claire…

« Je suis là pour travailler »