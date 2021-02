Basket

Basket - NBA : Quand les Lakers utilisent LeBron James pour relativiser un échec !

Publié le 22 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Si les Lakers de Los Angeles laissaient filer la première place de leur conférence cette saison, cela ne les inquiéterait pas plus que ça. Tout ce qui compte pour eux, c'est le titre en fin de saison.

Après un début de saison tonitruant au cours duquel les Los Angeles Lakers ont confirmé leur statut de favori à leur propre succession, les coéquipiers de LeBron James connaissent quelques embûches, comme en témoigne la récente blessure d'Anthony Davis. De quoi compromettre leur objectif principal ? Certainement pas. Pour autant, les Angelinos se disent prêts à ne pas finir en tête de leur conférence, la course au titre ne se résumant pas à cela. Interrogé à ce sujet, Kyle Kuzma a en effet pris exemple sur l'expérience de LeBron James pour justifier ses propos.

« Pour sa dernière année à Cleveland, Bron était 4ème à l’Est et il a quand même réussi à atteindre les finales »