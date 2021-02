Basket : Un retour à Barcelone ? La réponse de Pau Gasol !

Basket

Annoncé du côté du FC Barcelone ces derniers jours, Pau Gasol a démenti les rumeurs le liant avec le club où il a débuté en 1999.

À 40 ans, Pau Gasol tente de se remettre tant bien que mal de ses blessures. Sortant d’une double opération au pied gauche, le pivot espagnol n’a toujours pas d’équipe avec qui jouer depuis son départ des Milwaukee Bucks en 2019, alors que la retraite n’est pas bien loin. Constatant le niveau désormais trop élevé en NBA pour lui, Gasol aurait pu envisager un retour dans son pays natal, là où tout a commencé, au FC Barcelone, en 1999. Mundo Deportivo annonçait même le retour au Barça dans les prochains jours de l’ancien joueur des Lakers. Mais le principal intéressé a éteint la rumeur très rapidement.

Sur son compte Twitter , Pau Gasol a affirmé qu’il n’était pas encore prêt pour un retour à la compétition et qu’il le ferait savoir quand ce sera le cas : « Après avoir entendu les nouvelles en Espagne aujourd’hui, je voulais vous faire part que je reste concentré sur ma récupération et je ne suis pas encore prêt pour un retour à la compétition. Dès que j’aurai quelque chose à annoncer, je le ferai via mes réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. ».

After hearing the news out of Spain today, I wanted to share that I remain focused on my recovery and I am not ready to get back to competing just yet. As soon as I have something to announce, I will do so via my social media channels. Thank you very much for your support!