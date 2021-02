Basket

Basket - NBA : All-Star Game, polémique... Luka Doncic adresse un message fort à Damian Lillard !

Publié le 21 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Luka Doncic préféré à Damian Lillard pour une place de titulaire au All-Star Game, une décision qui a suscité l'incompréhension de nombreux experts mais aussi de Luka Doncic en personne.

« Quand j’étais plus jeune, je m’en souciais beaucoup plus. C’est évidemment un accomplissement et quelque chose que je n’ai jamais réussi, donc j’aurais aimé le faire. Mais je n’étais pas surpris honnêtement. Je n’étais pas en colère à ce sujet. » Dans des propos rapportés par Sean Highkin, reporter pour Bleacher Report , Damian Lillard a récemment voulu calmer la polémique concernant sa non-titularisation au prochain All-Star Game. Alors que la NBA a révélé les titulaires qui prendront part à cet évènement, Luka Doncic lui a été préféré. Même si les deux joueurs impressionnent par leurs statistiques et leurs performances, la saison du meneur des Trail Blazers de Portland est tout bonnement phénoménale. Un constat qu'a également dressé un certain... Luka Doncic.

Luka Doncic gêné par cette situation