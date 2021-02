Basket

Basket - NBA : La réponse de Luka Doncic à James Harden !

Publié le 28 février 2021 à 12h35 par La rédaction

Après le bel hommage de James Harden à Luka Doncic, le meneur slovène a rendu la pareille au joueur des Nets.

La série de huit victoires consécutives de Brooklyn a pris fin samedi soir. Après avoir dominé plusieurs candidats au titre comme les Lakers (109-98) et les Clippers (112-108), le tout en étant privés de Kevin Durant, les Nets se sont inclinés à domicile face aux Mavericks (98-115). Survolté, Luka Doncic a marqué 27 points - à 11/21 au tir -, sept passes décisives, six rebonds et deux interceptions dans le 16ème succès de Dallas cette saison. Cette prestation de haut vol a conquis James Harden, qui a déclaré après la rencontre que le joueur de 22 ans est déjà « très spécial » . Luka Doncic a décidé de répondre à l'ancien joueur des Rockets.

«Les Mavs tiennent quelqu'un de très spécial»