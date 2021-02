Basket

Basket - NBA : James Harden déclare à nouveau sa flamme à Kyrie Irving !

Publié le 22 février 2021 à 17h35 par La rédaction

James Harden qui complimente Kyrie Irving au terme d'une rencontre des Nets de Brooklyn, la scène en deviendrait presque redondante, l'ancien joueur des Rockets de Houston étant véritablement sous le charme de son nouveau coéquipier.

« C’est un film. C’est comme un spectacle. Parfois, j’oublie que je suis sur le terrain. C’est l’une des raisons pour laquelle je suis ici » . Depuis son arrivée à Brooklyn, en provenance de Houston, James Harden ne cesse d'émettre des propos dithyrambiques à l'égard de ses nouveaux coéquipiers, notamment à un certain Kyrie Irving. Dans la dernière victoire des Nets, face aux Clippers de Los Angeles (112-108), le meneur a tout simplement compilé 28 points, 4 rebonds et 8 passes décisives. Une performance de haut niveau qui vient s'ajouter aux nombreuses autres déjà effectuées depuis le début de la saison, ce qui a eu le don d'impressionner James Harden.

« C’est l’un des joueurs les plus doués, les plus talentueux que j’aie jamais vus »