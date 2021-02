Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo se réjouit de la belle réaction des Bucks !

Publié le 26 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Après la pluie est venu le beau temps pour les Bucks de Milwaukee. De quoi réjouir Giannis Antetokounmpo, qui avait annoncé que le vent allait tourner en leur faveur et que les difficultés rencontrées allaient leur servir de tremplin pour la suite.

« Nous avons perdu 5 matches de suite. Nous n'allons pas nous tuer pour ça. Le prochain match va vite arriver. Il s'agit d'une longue saison. L'an dernier, j'aurais probablement été dingue et vraiment frustré, j'aurais été en colère contre tout le monde. Mais je tente aussi de m'améliorer. Je veux devenir un meilleur joueur, une meilleure personne. Il faut comprendre qu'une saison se joue sur la longueur. Il y a encore 45 rencontres. Et après il y a encore les Playoffs. Honnêtement, j'ai l'impression que cette période peut devenir bénéfique pour la suite. » Vraisemblablement visionnaire, Giannis Antetokounmpo s'était confié, confiant, après avoir encaissé cinq défaites de suite. Quelques jours plus tard, les Bucks de Milwaukee viennent d'enchaîner une quatrième victoire consécutive en s'imposant, non sans difficulté, face aux Pelicans de New Orleans (129-125). Après quoi le Greek Freak s'est exprimé, satisfait, sur la capacité des Bucks à rebondir.

« C'est bien d'apprendre à jouer quand on est au plus bas. C'est là qu'on s'améliore. »