Basket - NBA : LeBron James valide totalement cette recrue des Lakers !

Publié le 13 mars 2021 à 17h35 par A.D. mis à jour le 13 mars 2021 à 17h36

Malgré l'absence d'Anthony Davis, les Lakers sont parvenus à s'imposer face aux Pacers ce samedi. Auteur d'un gros match, Montrezl Harrell est l'un des grands artisans de cette victoire. Après la rencontre, LeBron James a tenu à féliciter son coéquipier.

Sans Anthony Davis, les LA Lakers l'ont emporté de justesse face aux Pacers (105-100). Lors de cette rencontre la franchise californienne a pu compter sur LeBron James (18 points, 3 rebonds et 10 passes) et Kyle Kuzma (24 points, 13 rebonds et 1 passes). Mais ce n'est pas tout, puisque Montrezl Harrell a également pu apporter sa pierre à l'édifice avec 19 points, 6 rebonds et 1 passe. Ce qui n'a pas échappé à LeBron James.

«Montrezl Harrell joue de mieux en mieux au fil des rencontres»