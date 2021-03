Omnisport

Basket - NBA : LaMelo Ball n’est pas impressionné par LeBron James !

Publié le 17 mars 2021 à 15h35 par Th.B.

Alors qu’il est une référence pour certains jeunes de la NBA à l’image de Lonzo Ball, LeBron James n’est pas vraiment un modèle pour le jeune LaMelo Ball.

À 36 ans, LeBron James continue de montrer qu’il est le « King » comme il est surnommé. Dernier exemple en date, la star des Los Angeles Lakers a enchaîné deux triples doubles lors de ses deux dernières sorties avec les Angelinos . Il entre un peu plus dans l’histoire du jeu puisque LeBron James devient le joueur le plus vieux à réaliser cette performance. Comme Lonzo Ball l’a déjà fait savoir par le passé, il s’est inspiré du jeu de LeBron James qui est par la suite devenu son coéquipier aux Los Angeles Lakers. Cependant, ce n’est pas le cas du jeune frère de la fratrie Ball. Révélation des Charlotte Hornets, LaMelo Ball n’idolâtre pas LeBron James comme son frère alors que les Hornets vont se mesurer aux Lakers dans la nuit de jeudi à vendredi au Staples Center.

Contrairement à son frère Lonzo, LaMelo Ball n’idolâtre pas LeBron James