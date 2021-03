Basket

Basket - NBA : La réponse cash de LaMelo Ball aux critiques !

Publié le 6 mars 2021 à 16h35 par La rédaction

Pour sa première saison en NBA, LaMelo Ball est clairement considéré comme une réussite au sein des Charlotte Hornets. Pourtant, le joueur de 19 ans fait les frais de quelques critiques, et il n’a pas hésité à y répondre de manière directe.

Si la saison des Charlotte Hornets est plutôt moyenne dans son ensemble, la franchise de Michael Jordan compte au moins une réussite. Très régulier depuis le début d’exercice 2020-2021, le jeune LaMelo Ball est un des grands succès du recrutement des septièmes de la conférence Est. Drafté en troisième position l’été dernier, le joueur de 19 ans s’est très rapidement intégré à la NBA et dans le cinq de départ James Borrego. LaMelo Ball impressionne et dépense toutes les attentes placées en lui en début de saison : « Je pense que LaMelo Ball s’est adapté au jeu de la NBA très rapidement. On ne pensait pas qu’il s’ajusterait aussi tôt dans sa carrière. Jusqu’à présent, il a dépassé toutes nos attentes le concernant » avait d’ailleurs déclaré Michael Jordan à son égard. Mais malgré cela, le joueur fait les frais de quelques critiques, notamment sur son shoot. Ce à quoi LaMelo Ball n’a pas hésité à répondre.

«J’ai confiance en ma mécanique. J’ai de bonnes sensations quand le ballon part»