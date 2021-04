Basket

Basket - NBA : Stephen Curry pousse un coup de gueule !

Publié le 6 avril 2021 à 18h35 par A.D.

Alors que les Golden State Warriors ont essuyé une énième défaite cette saison, Stephen Curry a tenu à taper du poing sur la table. Après le revers face aux Hawks, le meneur de 33 ans a fait passer un message fort pour remobiliser ses troupes.

Ce lundi, les Golden State Warriors ont subi une troisième défaite de rang, la septième sur les huit derniers matchs. Et Stephen Curry n'arrive pas du tout à avaler ce revers face aux Hawks (117-111). Présent en conférence de presse d'après-match, le meneur des Warriors n'a pas su cacher son immense déception. « Nous voulions vraiment rebondir ce soir et ça n’est pas arrivé. C’est frustrant pour beaucoup de raisons. Ça craint vraiment en ce moment de perdre. C’est un sentiment assez terrible. C’est dur. Pour être honnête, nous avions des attentes plus élevées durant cette saison. J’espère que tout cela va nous motiver à travailler encore plus. Nous allons vite découvrir comment nous sommes capables de répondre à ça », a regretté Stephen Curry.

«Nous avons beaucoup de choses à changer, et c’est un challenge que chacun doit relever»