Basket - NBA : Stephen Curry déclare sa flamme pour les Warriors !

Publié le 17 avril 2021 à 18h35 par Th.B. mis à jour le 17 avril 2021 à 18h37

Bien que la fin de son contrat approche à grands pas chez les Warriors, Stephen Curry compte bien rester à Golden State et a partagé son affection pour la franchise californienne.

Et si c’était le moment d’aller voir ailleurs pour Stephen Curry ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Warriors, le meneur de jeu n’a connu que Golden State dans sa carrière et un duo avec LeBron James a déjà été évoqué dans la presse ces derniers temps. Cependant, The Splash Brother a clairement fait savoir que faire l’intégralité de sa carrière dans la baie d’Oakland était sa priorité. « Faire ma carrière avec une seule franchise ? Ça a toujours été ma priorité. Quand je regarde des mecs comme Dirk Nowitzki ou Kobe Bryant, j'ai joué contre eux et j'ai entendu ce qu'ils ont dit à ce sujet. Ils donnent de l'importance à ça : l'appartenance à une seule équipe ».

« J’ai un vrai respect pour ce club »