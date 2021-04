Basket

Basket - NBA : Cette grosse comparaison des Lakers sur LeBron James !

Publié le 24 avril 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 24 avril 2021 à 21h39

Actuellement blessé, LeBron James, la superstar des Los Angeles Lakers est connue pour être un joueur de basket fabuleux, mais aussi un homme impliqué et concerné par la situation sociale de son pays. Jeanie Buss, propriétaire des Lakers, n’a pas hésité à complimenter The King en le décrivant comme étant un super-héros.

Présente sur le plateau de l’émission All The Smoke , Jeanie Buss, propriétaire des Los Angeles Lakers a fait les éloges de sa star Lebron James. Après la polémique avec Donald Trump, Lebron James voit son image se redorer avec les compliments de Jeanie Buss. Connu pour ses nombreuses actions sociales, le natif d’Akron est un exemple sur et en dehors des terrains pour tous les jeunes afro-américains. Et sa patronne n’a pas hésité à le rappeler.

« J’aime à dire qu’il est ce qui se rapproche le plus d’un super-héros »