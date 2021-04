Basket

Basket - NBA : Quand Stephen Curry rend un vibrant hommage à Draymond Green !

Publié le 25 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Ce samedi, les Golden State Warriors se sont imposés face aux Denver Nuggets (118-97). Si la franchise de San Francisco a pu compter sur un Stephen Curry taille patron, le meneur de jeu a tenu à saluer la grande performance collective de Draymond Green.

Les Golden State Warriors ont parfaitement su se relancer ce samedi en s’imposant face aux Denver Nuggets (118-97). Les hommes de Steve Kerr ont pu compter sur un très grand Stephen Curry pour décrocher ce succès important dans la course aux playoffs. Impuissant contre les Washington Wizards, le meneur de jeu de 33 ans a nettement relevé la barre, signant la rencontre de 32 points, 3 passes décisives et 8 rebonds. Mais la franchise de San Francisco a également pu s’appuyer sur un Draymond Green très altruiste, auteur de 19 offrandes à ses coéquipiers. Une prestation de haut vol que Stephen Curry a tenu à saluer.

« L’angle de la passe, la vitesse, le timing, peu importe : c’est le boss »