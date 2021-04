Basket

Basket - NBA : Luka Doncic se fait sèchement tacler !

Publié le 14 avril 2021 à 21h35 par A.D.

Très performant sur les parquets, Luka Doncic est également doté d'un gros caractère en dehors, et il ne se fait pas prier lorsqu'il a des plaintes à faire. Dernièrement, l'homme fort des Dallas Mavericks a poussé un coup de gueule sur la ligue et les play-in. Un discours qui n'est pas du tout passé pour Kendrick Perkins, qui l'a fait savoir.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur des Dallas Mavericks, Luka Doncic se fait également remarquer pour ses plaintes envers les arbitres et ses coups de gueule. Dernièrement, le Slovène a critiqué l'idée d'organiser un tournoi de play-in. « Je ne comprends pas l’idée de faire un tournoi de play-in. On joue 72 matchs pour se qualifier en playoffs, et peut-être que dans ce tournoi tu vas perdre deux matchs de suite et d’un coup tu n’es plus qualifié ? Je ne comprends pas vraiment le but de la manoeuvre » , a-t-il confié dans des propos rapportés par Parlons Basket ce mardi. Interrogé dans l’émission Sports Center , Kendrick Perkins a réagi à cette sortie de Luka Doncic, et il n'a pas épargné le pensionnaire des Dallas Mavericks.

«Si Luka Doncic pleure autant, que vont faire les bébés dans le monde ?»