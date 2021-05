Basket - NBA

Basket - NBA : Vaccin, Covid-19... L'étrange annonce de LeBron James !

Publié le 22 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Interrogé en conférence de presse sur le vaccin contre la Covid-19 à l'aube des play-offs, LeBron James a répondu à côté. De quoi faire croître une petite polémique outre-Atlantique.

Alors que les Los Angeles Lakers s'apprêtent à affronter Denver pour le début des play-offs, LeBron James était présent en conférence de presse afin d'aborder le match qui aura lieu prochainement. Cependant, la star américaine a également du répondre comme il en a l'habitude sur un sujet de société et notamment sur le vaccin contre la Covid-19. Malheureusement pour lui, sa réponse a été jugée plutôt maladroite...

Une réponse qui passe mal...