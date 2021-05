Basket - NBA

Basket - NBA : La réponse forte de Stephen Curry à Lebron James !

Publié le 16 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que LeBron James s’était exprimé en critiquant le nouveau format de play-in instauré par la NBA cette saison, Stephen Curry a confié récemment ne pas être d’accord avec le King et trouve que ce play-in n’est pas une si mauvaise idée.

Stephen Curry, star des Golden State Warriors, va participer au play-in cette saison avec son équipe. Un format nouveau instauré par la NBA, qui permet à plus d’équipes de pouvoir se qualifier en playoffs et qui offre beaucoup plus d’intérêt à la fin de saison régulière. Le meneur de jeu pourrait affronter LeBron James dans ce mini-tournoi, qui avait lui totalement critiqué l’idée. Stephen Curry a répondu à la superstar des Lakers, et trouve ce nouveau format plutôt positif et bénéfique pour la NBA. Si les Lakers et les Warriors pourraient bientôt se rencontrer au play-in lors de matchs cruciaux, Stephen Curry est lui prêt à relever n’importe quel défi, et fera tout pour emmener son équipe en playoffs.

« Ça va être du basket dynamique, amusant et divertissant »