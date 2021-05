Basket - NBA

Basket - NBA : Le message fort de Rudy Gobert pour le titre NBA !

Publié le 21 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Les playoffs de la NBA commencent ce samedi et l’Utah Jazz de Rudy Gobert ne connaît pas encore son adversaire pour le 1er tour. Le pivot tricolore s’est exprimé sur cette période si particulière, et sur son envie d’aller au bout.

En finissant 1er de la conférence Ouest et avec le meilleur bilan de la NBA (52V, 20D), l'Utah Jazz fait figure de favori à la victoire finale. Emmené par un collectif très bien huilé et une défense impériale dont le tricolore Rudy Gobert est le patron, le Jazz a cette année tout pour rêver d’un titre NBA. Rudy Gobert a d’ailleurs prévenu la concurrence récemment en soulignant que le Jazz n’avait peur de personne. Le pivot français et All-Star s’est exprimé sur le trophée Larry O’Brien tant convoité par les joueurs NBA, et reste concentré sur son objectif et celui de son équipe.

« Je vais sauter dans l’avion avec le trophée Larry O’Brien dans les mains »