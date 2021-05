Basket - NBA

Basket - NBA : Cette terrible sortie de Charles Barkley sur les Lakers !

Publié le 31 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Ancien joueur de basket dans les années 90, Charles Barkley est aujourd'hui consultant à la télévision. Récemment, il a livré son sentiment sur la potentielle fin de saison des Lakers.

À l'approche du match 5 face aux Suns, les Lakers ont perdu Anthony Davis qui s'est de nouveau blessé lors de la dernière rencontre. Un énorme coup dur pour l'équipe de Los Angeles qui comptait s'appuyer sur ses deux taulier : LeBron James et donc Anthony Davis. Avec cette blessure, difficile pour le King de porter seul sa formation pour remporter cette série de match contre les Suns.

« Ils n’ont aucune chance de remporter le titre »