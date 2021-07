Basket

Basket - NBA : Ce coéquipier de Doncic qui monte au créneau face aux critiques !

Publié le 14 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

L’équipe de basket slovène va participer à ses premiers JO à Tokyo, et elle le doit en grande partie à son prodige Luka Doncic. Mike Tobey, joueur de la sélection slovène, a d'ailleurs pris la défense du joueur de Dallas face à certaines critiques.

Qualifiée pour la première fois de son histoire aux JO, l’équipe de basket slovène peut remercier son joueur phare Luka Doncic qui a énormément contribué à la qualification de sa nation. Impressionnant avec Dallas en NBA, le meneur de jeu fera tout pour porter son pays le plus loin possible à Tokyo. Talentueux mais souvent critiqué à cause de son mauvais comportement, Luka Doncic a reçu le soutien de Mike Tobey son coéquipier en sélection, qui voit le numéro 77 comme un vrai leader.

« C’est un super gars, sur et en dehors du terrain »