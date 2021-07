Basket

Basket - NBA : Stephen Curry se prononce sur la prochaine saison des Warriors !

Publié le 11 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Absent de la sélection américaine pour disputer les Jeux olympiques, Stephen Curry a fait le choix du repos. Le meneur de Golden State veut préparer au mieux la prochaine saison des Warriors.

Golden State veut rebondir après une année difficile. Malgré un Stephen Curry en forme lors de la deuxième partie de saison, les Warriors n'ont pas réussi à accrocher les playoffs. Freinée par la longue blessure de Klay Thompson, la franchise de San Fancisco a tout fait pour limiter les dégâts. Désormais, Golden State veut se relancer alors que son dernier titre en NBA remonte à 2018. Alors que Stephen Curry serait toujours en négociation pour prolonger son contrat, les Warriors devraient également se renforcer cet été, notamment grâce à la draft.

« Il y a de jolis talents à prendre en draft »