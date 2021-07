Basket

Basket - NBA : LeBron James dévoile les dessous de sa relation avec Chris Paul !

Publié le 16 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

En pleine promotion de Space Jam 2, LeBron James a eu l’occasion de s’exprimer sur sa relation avec Chris Paul, son ami de toujours.

Eliminé des playoffs depuis le premier tour, LeBron James profite tranquillement de ses vacances pour faire… de la promotion. En effet, le King est à l’affiche de Space Jam 2, 25 ans après la sortie du premier volet porté par Michael Jordan. Invité sur de nombreux plateaux de télévision, LeBron James continue de parler basket, à défaut d’y jouer. En début de semaine, le joueur des Lakers était au Jimmy Kimmel Live et il a parlé de sa relation avec Chris Paul.

« C’est mon frère »