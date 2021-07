Basket

Basket - NBA : L'énorme déception de Chris Paul après l'échec de Phoenix !

Publié le 21 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que Phoenix menait 2-0 dans les finales NBA, les Suns se sont finalement inclinés face à Milwaukee, après une quatrième défaite consécutive. Pour Chris Paul, qui atteignait pour la première de sa carrière ce stade de la compétition, la déception est de mise.

À 36 ans, Chris Paul ne remportera pas sa première bague NBA. L'expérimenté meneur de Phoenix ne pouvait rien faire face à la performance historique de Giannis Antetokounmpo, auteur de 50 points. Alors qu'il était un grand artisan du beau parcours des Suns en playoffs, Chris Paul avait du mal à retrouver son meilleur niveau lors des finales contre Milwaukee. Il en est de même pour toute l'équipe de Phoenix, qui après avoir remporté les deux premiers matchs de la série, n'a jamais réussi à de nouveau imposer son jeu face à des impressionnants Bucks . Malgré le retraite qui approche, Chris Paul ne compterait pas pour autant s'arrêter là.

« Il qu’on retourne au boulot »