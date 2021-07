Basket

Basket - NBA : Devin Booker se confie sur Kobe Bryant !

Publié le 20 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Présent en Finales NBA pour sa première participation aux playoffs, Devin Booker confirme toutes les attentes placées en lui et a clairement passé un cap cette saison. L’arrière des Suns s’est exprimé avant le Game 6 à Milwaukee sur l’influence de Kobe Bryant sur lui.

À 24 ans, Devin Booker participe à ses premiers playoffs cette année et s’en sort plutôt très bien puisque que les Suns sont encore en course pour le titre. Alors que Phoenix défie Milwaukee dans ces Finales NBA, Devin Booker bat lui de nombreux records de précocité et s’affirme désormais comme une superstar de la ligue. L’arrière des Suns a passé un vrai cap aux côtés de Chris Paul cette saison et peut encore remporter son premier titre NBA. Alors que son équipe est menée 3 à 2 dans la série contre les Bucks, Devin Booker s’est exprimé avant le Game 6 sur la comparaison qui lui est souvent faite avec Kobe Bryant.

« J'essaye d'adopter sa mentalité et son approche »