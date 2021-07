Basket

Basket - NBA : Le message fort envoyé par Chris Paul avant le Game 5 !

Publié le 17 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que les Finales NBA avaient très bien commencé pour Phoenix, les Suns se sont dissipés à l’image de Chris Paul et voient désormais les Bucks revenir à leur hauteur. Le meneur de jeu de 36 ans s’est exprimé sur sa mauvaise performance au Game 4 et veut vite redresser la barre.

Phoenix est désormais à deux partout contre Milwaukee lors des Finales NBA et n’a plus aucun matelas. Ce sont maintenant les Suns qui ont la pression du résultat puisqu’ils reçoivent Giannis Antetokounmpo et ses partenaires dans la nuit de samedi à dimanche pour le Game 5. Un match primordial pour les hommes de Monty Williams, qui ne veulent en aucun cas se déplacer à Milwaukee en étant menés. Chris Paul devra lui aussi se réveiller après sa mauvaise performance au Game 4, et s’est exprimé avec confiance avant le Game 5.

« Je vais trouver une solution »