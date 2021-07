Basket

Basket - NBA : Les mots forts de Giannis Antetokounmpo après le sacre des Bucks !

Publié le 21 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 21 juillet 2021 à 9h36

Alors que les Bucks étaient menés 2-0 dans ces Finales contre Phoenix, Milwaukee a renversé la tendance pour remporter le titre au terme du Game 6 (4-2). Auteur d'une nouvelle performance dantesque, Giannis Antetokounmpo a été élu MVP des Finales.

Cela faisait 50 ans que Milwaukee attendait un nouveau titre de champion NBA. 50, c'est aussi le nombre de points qu'a inscrit Giannis Antetokounmpo dans cette ultime rencontre face à Phoenix (105-98). Le Grec a été étincelant en livrant une performance historique en 42 minutes sur le terrain (50 points, 14 rebonds, 5 contres). Giannis était aussi en réussite dans ses lancers, avec 17 succès en 19 tentatives. C'est donc logiquement que The Greek Freak a reçu la distinction de MVP des Finales. À 26 ans, le joueur présent à Milwaukee depuis 2013 savoure enfin son sacre.

« Ce soir j’ai mis mes lancers et je suis champion NBA ! »