Basket - NBA : Chris Paul se confie après la défaite de Phoenix au Game 5 !

Publié le 18 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Les Suns de Phoenix n’ont pas réussi à conserver l’avantage du terrain dans la nuit de samedi à dimanche lors du Game 5 des Finales NBA. Chris Paul et ses coéquipiers se sont inclinés chez eux contre Milwaukee et devront réaliser un exploit dans le Wisconsin. Le meneur de jeu de 36 ans s’est exprimé après cette défaite décevante.

Battus par Milwaukee dans la nuit de samedi à dimanche, les Suns sont désormais en très mauvaise posture dans ces Finales NBA. Lors d’un Game 5 haletant à Phoenix, Giannis Antetokounmpo et ses partenaires ont su faire la différence et mènent maintenant 3 à 2 dans la série. Les Suns sont dos au mur et devront réaliser l’exploit d’aller gagner à Milwaukee dans un Game 6 qui s’annonce d’ores et déjà irrespirable. Après des récentes performances moyennes, le meneur de jeu de Phoenix Chris Paul, s’est exprimé en sortie de match et ne baisse pas les bras.

« On doit se préparer pour le Game 6 »