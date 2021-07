Basket - JO

Basket : La grosse annonce de Gobert avant d'affronter les USA aux JO !

Publié le 24 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Confronté à l'immense favori américain, les Français veulent créer la surprise pour s'immiscer en 1/4 de finale. Et selon Rudy Gobert, les Bleus sont tout à fait capables de faire quelque chose fasse aux USA.

L'équipe de France de Basket n'a pas été vernie par le tirage au sort pour les phases de poules du tournoi olympique. L'Iran et la Tchéquie sont de potentiels adversaires coriaces, mais les Etats-Unis font figure d'épouvantail. Entraîné par Greg Popovich, la Team USA est la grande favorite du tournoi. Elle sera de plus revancharde après son élimination lors de la coupe du monde 2019 face.... à la France (89-79). Verdict ce dimanche à 14 h !

Gobert ne s'interdit pas de rêver