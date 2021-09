Basket

Basket : Rudy Gobert affiche ses ambitions pour les JO 2024 !

Publié le 14 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Défait en finale des JO à Tokyo par les Etats-Unis, l’équipe de France de basket souhaite prendre sa revanche à Paris en 2024. C’est en tout cas l’ambition des Bleus selon Rudy Gobert.

L’équipe de France de basket était pas loin d’un exploit retentissant lors des Jeux Olympiques. Les Bleus se sont inclinés de 5 petits points face à Team USA en finale à Tokyo (82-87). Les hommes de Vincent Collet avaient pourtant battu les Américains en phase de poules mais n’ont pas pu rééditer la même performance et se sont donc contentés d’une médaille d’argent. Rudy Gobert, l’un des piliers de l’équipe de France, est revenu sur la finale des JO et se projète déjà vers Paris 2024 avec comme objectif la plus belle des récompenses.

« Ensemble, on peut déplacer des montagnes et continuer d'écrire une histoire encore plus belle »