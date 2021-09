Basket

Basket - NBA : Blake Griffin s’enflamme pour Kevin Durant !

Publié le 12 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Encore épatant cette saison avec les Nets, Kevin Durant a éclaboussé la NBA de son talent. Blake Griffin, coéquipier de KD depuis cette année, explique ce qui l’impressionne le plus chez le joueur de 32 ans.

En 2019, Kevin Durant vivait ses derniers instants sous le maillot des Warriors en subissant une terrible blessure au tendon d’Achille. Dans la foulée, KD prenait la direction de la conférence Est en s’engageant avec les Nets. Après une année passée à l’infirmerie, Durant a fait son retour cette saison et a régalé, comme toujours. Malheureusement pour Brooklyn, le double champion NBA n’a pas pu les guider plus loin que les demies de conférence Est. Malgré tout, Kevin Durant a été bluffant du début à la fin. Fidèle à lui-même et à ce que le champion olympique montre depuis son arrivée en NBA. De quoi impressionner ses coéquipiers.

« Je n’ai jamais vu un joueur être moins affecté par quelqu’un que Kevin Durant »