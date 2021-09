Basket

Basket - NBA : Une recrue des Lakers clame son amitié pour Durant et Irving !

Publié le 12 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Parti des Nets pour rejoindre les Lakers, DeAndre Jordan a eu un mot pour ses amis et désormais ex-coéquipiers, Kevin Durant et Kyrie Irving.

Après deux petites années aux Nets, DeAndre Jordan est officiellement un joueur des Lakers. Le solide pivot américain est venu rejoindre une flopée de recrues parmi lesquelles figurent notamment Russell Westbrook et Rajon Rondo. Ancien coéquipier de Kevin Durant, Kyrie Irving ou encore James Harden, DeAndre Jordan va retrouver d’autres all-star avec LeBron James et Anthony Davis. Mais avant de tirer un trait sur la page Brooklyn, le joueur de 33 ans a tenu à rendre hommage à KD et Kyrie Irving.

« Nous sommes frères au-delà du basket »