Basket - NBA : Un ancien coéquipier de LeBron James se confie sur sa personnalité !

Publié le 8 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Parti aux Wizards cet été, Kyle Kuzma a vu son aventure aux Lakers prendre fin. L’occasion pour lui de revenir sur la personnalité de LeBron James, son ancien coéquipier.

Après une saison blanche, les Lakers viennent de réaliser un recrutement XXL afin de retrouver leur trône. Russell Westbrook, Rajon Rondo, Carmelo Anthony, Dwight Howard, la franchise californienne a fait le plein de stars. Reste à le prouver sur le terrain. Dans l’autre sens, les Lakers ont notamment perdu Kyle Kuzma. Lors du titre de champion en 2020, le joueur de 26 ans avait joué un rôle prépondérant dans la rotation. Depuis, c’est beaucoup plus difficile. Kuzma a donc été envoyé aux Wizards avec Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrel dans un trade avec Russell Westbrook.

« Il peut être cette personne super sérieuse… Mais en même temps il a 18 ans dans sa tête »