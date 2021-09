Basket

Basket - NBA : Ce gros coup de gueule de Kyrie Irving !

Publié le 5 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors qu'il n'a pas peur de créer la polémique, Kyrie Irving a poussé un coup de gueule sur ses réseaux sociaux.

L’une des trois grandes stars des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, est réputée pour avoir de nombreux détracteurs. Les premiers étant les fans des Boston Celtics, qui ne portent pas Uncle Drew dans leur cœur. Désormais résident du Barclays Center, Irving continue de prendre position sur certains sujets. Dernièrement, il s’est exprimé sur les incessantes comparaisons entre les joueurs.

Kyrie Irving pas fan des comparaisons