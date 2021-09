Basket

Basket - NBA : Jayson Tatum justifie son énorme transformation physique !

Publié le 12 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Après des courtes vacances, Jayson Tatum est vite retourné en salle pour sculpter son corps. Un changement physique impressionnant expliqué par le joueur des Celtics.

Au sortir d’une saison où les Celtics n’auront pas pu passer un seul tour lors des playoffs, Jayson Tatum s’est préparé pour revenir plus affuté que jamais. Malgré un exercice remarquable où Tatum aura tourné à 26,4 points de moyenne, il n’aura pas pu emmener les siens là où il le souhaitait. Alors cet été, l’ailier des Celtics a mis les bouchées-doubles. Après des vacances bien méritées, Jayson Tatum s’est d’emblée remis au travail, et il est apparu transformé physiquement. Une prise de masse impressionnante que l’intéressé a expliqué.

« Je me demande à chaque fois si le moi de 13 ans serait fier de ce que je fais aujourd’hui »