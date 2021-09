Basket

Basket - NBA : La sortie insolite de Popovich sur le retour de Ginobili aux Spurs !

Publié le 28 septembre 2021 à 11h35 par Th.B.

Légende des San Antonio Spurs, Manu Ginobili est sorti de sa retraite pour un rôle de consultant au sein de la franchise texane. Et Gregg Popovich l’a accueilli bien à sa manière.

Après Tim Duncan, Manu Ginobili a lui aussi fait son retour à quelques années d’intervalle à San Antonio. La légende des Spurs apportera son savoir au sein de l’institution texane en tant que consultant. L’ex-ailier de San Antonio aux multiples bagues NBA est donc sorti de sa retraite après trois années, prêt à en découdre ? Présent lors du media day, Gregg Popovich n’a pas raté son ancien joueur et nouveau consultant.

« Sa femme avait besoin qu’il parte »