Basket - NBA : Evan Fournier totalement charmé par les Knicks !

Publié le 4 octobre 2021 à 14h35 par La rédaction

Après seulement une année passée chez les Boston Celtics, Evan Fournier a réalisé son rêve en rejoignant les New-York Knicks cet été. Le Français est déjà pleinement épanoui au sein de sa nouvelle franchise.

La saison régulière de NBA n'a pas encore débuté, mais Evan Fournier semble déjà être très heureux à New-York. Le Français s'est engagé cet été en faveur de la mythique franchise des Knicks pour 4 saisons et un contrat de 67M€ à la clé. Alors que les équipes du championnat disputent actuellement la pré-saison en vue de la reprise, Evan Fournier savoure déjà chaque instant de cette nouvelle étape de sa carrière.

« C’est exactement ce que j’attendais »