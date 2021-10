Basket

Basket - NBA : L'énorme constat Antetokounmpo sur les difficultés des Bucks !

Publié le 30 octobre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 30 octobre 2021 à 19h36

Les Milwaukee Bucks sont à la peine lorsque Giannis Antetokounmpo est très bien pris par ses adversaires. Le Grec espère que son équipe parviendra à s'adapter pour la suite de la saison.

Les champions en titre font face à une grosse difficulté en ce début de saison régulière. En raison de certaines absences, le jeu des Milwaukee Bucks repose beaucoup sur leur star Giannis Antetokounmpo. Malgré tout son talent, le Grec se retrouve avec peu de solutions lorsqu'il est la cible d'une prise à deux par ses adversaires. Le Greek Freak en a ainsi fait les frais lors de la défaite des siens face à Miami le 22 octobre dernier (137-95), mais aussi jeudi contre Minnesota (113-108). Pour Giannis Antetokounmpo, son équipe doit donc trouver la parade au plus vite.

« On est tôt dans la saison et je dois déjà être préparé à ça »