Basket

Basket - NBA : LeBron James, Anthony Davis... Lillard justifie son choix fort de ne pas rejoindre les Lakers !

Publié le 4 novembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Un temps proche d'un départ de Portland cet été, Damian Lillard a finalement décidé de rester chez les Blazers. Le meneur a notamment évoqué son choix de ne pas rejoindre l'effectif XXL des Lakers.

Durant l'intersaison, l'avenir de Damian Lillard était chaque jour remis en question à Portland. Le joueur de 31 ans a été au centre de nombreuses rumeurs de départ, notamment en raison des performances mitigées des Blazers face à l'énorme niveau de Damian Lillard. Néanmoins, le meneur a tout de même pris la décision de poursuivre sa carrière au sein de la franchise de l'Oregon. Pourtant, le récent champion olympique aux JO de Tokyo aurait bien pu rejoindre la bande de LeBron James aux Los Angeles Lakers.

«Je ne sens pas dans mon cœur que c’est ce que je suis»