Basket - NBA : Le message fort de Damian Lillard sur son avenir !

Publié le 2 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Au cours de la rencontre entre les Portland Trail Blazers et les Philadelphia 76ers, les supporters de Philadelphie ont montré tout leur amour pour le meneur de jeu adverse, Damian Lillard. Néanmoins, le joueur de 31 ans a refroidi les rumeurs l'envoyant là-bas.

Ce mardi, Damian Lillard et les Portland Trail Blazers se sont déplacés sur le parquet des Philadelphia 76ers. Et malgré la défaite de son équipe (113-103), le meneur de jeu de 31 ans a sans doute passé une bonne soirée. À son entrée sur le terrain, Dame s’est fait acclamer par toute l’arène au contraire de ses coéquipiers. Et pendant la rencontre, des chants « We Want Lillard » sont descendus des tribunes. Les supporters des Philadelphia 76ers portent Damian Lillard dans leur coeur et tenteraient de faire pencher la balance en cas de départ de Ben Simmons qui, lui, est devenu l’ennemi public numéro un aux yeux des fans de la franchise. Cependant, Damian Lillard a une nouvelle fois refroidi les rumeurs l’envoyant à Philadelphie en conférence de presse après la rencontre.

« J’apprécie le respect qu’ils m’ont montré et leur volonté, mais j’ai les deux pieds à Rip City »