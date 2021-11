Basket

Basket - NBA : Harden s'enflamme après son énorme performance contre les Pistons !

Publié le 1 novembre 2021 à 10h35 par La rédaction

James Harden a été étincelant lors de la victoire des Brooklyn Nets contre les Detroit Pistons (117-91), égalisant un record de Larry Bird. Après la rencontre, The Beard a affirmé qu'il se sentait beaucoup mieux au sein de sa franchise.

Ce lundi, les Brooklyn Nets se sont largement imposés face aux Detroit Pistons (117-91). En plus d’un bon Kevin Durant, les hommes de Steve Nash ont pu compter sur un James Harden des grands soirs. Étincelant sur le parquet, The Beard a signé la rencontre d’un formidable triple-double (18 points, 12 passes décisives, 10 rebonds), son premier de la saison, mais le 59e de sa carrière. Avec cette performance, James Harden a égalé le record du nombre de triple-double de Larry Bird. Après la rencontre, l’arrière des Brooklyn Nets a tenu à commenter sa prestation.

« Dans l’ensemble, je me sens beaucoup mieux »